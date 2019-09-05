Инсайдеры: Смартфон Google Pixel 4 появится в четырёх вариантах





Ожидаемый этой осенью Google Pixel 4 будет представлен сразу в четырёх вариантах, делятся инсайдеры компании. Модели получили соответствующие названия: G020PQ, G020J, G020MN, G020I. Также покупатели смогут приобрести продвинутый Pixel 4XL с разрешением дисплея 1440 на 3040 точек. Для сравнения, обычная модель имеет разрешение 1080 на 2280 пикселей, что превосходит характеристики гаджетов прошлого поколения.Смартфоны Google также получили аналоги на 90 Гц. Помимо ОС Android 10, Pixel 4 сможет похвастаться процессором Snapdragon 855 (Plus).Минимальная память смартфона равна 6+128 ГБ. Двойная камера на 12 и 16 мегапикселей имеет автофокус с определением фазы.