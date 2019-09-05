Учёные объяснили, почему северные народы болеют диабетом реже других





Российский Институт цитологии и генетики опубликовал работу, посвящённую длительному изучению здоровья жителей Заполярья. Сотрудники СО РАН сравнили, какие болезни характерны для коренных северян, а какие - для пришлых европейцев Чукотки. Так, у первой группы реже фиксировали болезни сердца и сосудов и сахарный диабет, но чаще проявлял себя туберкулёз, описторхоз и рак пищевода.Гастроэнтеролог Виталий Румянцев объясняет такую статистику тем, что северные народы в основном питаются жирной рыбой, насыщенной Омега-3, и животной пищей. Именно последняя связана с риском онкологии. Углеводы в виде круп, хлеба и сахара жители Заполярья практически не получают, защищая организм от диабета.При этом гораздо чаще народы Чукотки попадают в несчастные случаи, получая травмы. К этому приводят суровые условия жизни без возможности часто обращаться за медицинской помощью.