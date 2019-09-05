Алсу показала в Instagram кадр из осенней фотосессии

"Лаконична, стильна и как всегда прекрасна". "Королева на шахматной доске". "Вы просто эталон женственности и красоты", - пишут в комментариях.

На странице Алсу в соцсети появилось несколько фотографий, где она демонстрирует модные осенние наряды. На первом снимке, опубликованном в Instagram, артистка стоит на фоне огромных шахматных фигур вместе с подросшими дочерьми Микеллой и Сафиной. Фигуру певицы подчеркнул классический бело-красный костюм с пиджаком и брюками.Также Аслу не забыла продемонстрировать поклонникам кое-что из осеннего гардероба. Знаменитость в чёрном плаще с серебристыми пайетками подписчики нашли очень стильной и привлекательной.Фотография Алсу в чёрно-белых тонах собрала более 40 тысяч лайков.