Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования метана





Согласно наблюдениям Йоркского университета в Канаде, загадка марсианского метана может частично объясняться особенностями атмосферы планеты. Как известно, в сезонном цикле количество газа колеблется. Активное производство и разрушение метана может быть связано с жизнедеятельностью бактерий. Хотя найти его в атмосфере невозможно, у поверхности кратера Гейла аппарат Curiosity фиксирует присутствие метана.Данные Марсохода привели учёных к выводам, что ночью и днём газы в атмосфере планеты смешиваются неодинаково. Нагревание солнечным светом создаёт конвекцию и потоки. Ночью же процессы приходят в состояние покоя, а метан задерживается у поверхности.По последним расчётам, с постоянной скоростью газ выделяет площадь Марса величиной не более 27 тысяч км кв. Также теория об атмосферном перемешивании никак не объясняет аномальные всплески метана, периодически фиксируемые научными специалистами.