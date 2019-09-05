Ночные изменения в атмосфере Марса могут раскрыть тайну образования метана
Ночные изменения атмосферы Красной планеты могут объяснить тайну происхождения метана на Марсе, считают учёные. При воздействии солнечного света газы ведут себя по-разному.
Согласно наблюдениям Йоркского университета в Канаде, загадка марсианского метана может частично объясняться особенностями атмосферы планеты. Как известно, в сезонном цикле количество газа колеблется. Активное производство и разрушение метана может быть связано с жизнедеятельностью бактерий. Хотя найти его в атмосфере невозможно, у поверхности кратера Гейла аппарат Curiosity фиксирует присутствие метана.
Данные Марсохода привели учёных к выводам, что ночью и днём газы в атмосфере планеты смешиваются неодинаково. Нагревание солнечным светом создаёт конвекцию и потоки. Ночью же процессы приходят в состояние покоя, а метан задерживается у поверхности.
По последним расчётам, с постоянной скоростью газ выделяет площадь Марса величиной не более 27 тысяч км кв. Также теория об атмосферном перемешивании никак не объясняет аномальные всплески метана, периодически фиксируемые научными специалистами.
Согласно наблюдениям Йоркского университета в Канаде, загадка марсианского метана может частично объясняться особенностями атмосферы планеты. Как известно, в сезонном цикле количество газа колеблется. Активное производство и разрушение метана может быть связано с жизнедеятельностью бактерий. Хотя найти его в атмосфере невозможно, у поверхности кратера Гейла аппарат Curiosity фиксирует присутствие метана.
Данные Марсохода привели учёных к выводам, что ночью и днём газы в атмосфере планеты смешиваются неодинаково. Нагревание солнечным светом создаёт конвекцию и потоки. Ночью же процессы приходят в состояние покоя, а метан задерживается у поверхности.
По последним расчётам, с постоянной скоростью газ выделяет площадь Марса величиной не более 27 тысяч км кв. Также теория об атмосферном перемешивании никак не объясняет аномальные всплески метана, периодически фиксируемые научными специалистами.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 07:22