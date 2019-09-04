Найден новый способ борьбы с аллергией на арахис





Сегодня науке известно лишь три основных способа иммунотерапии для лечения аллергии к орехам. Все они основаны на снижении чувствительности иммунной системы человека к белкам, именно это и помогает пациентам избежать рисков сложных аллергических реакций, многие из которых могут быть опасными. Однако полностью избавить от аллергии на орехи пациентов все равно не удается. Всего 100 мг арахисовых белков могут приводит к тяжелым последствиям, в то время как в одном только ядре этого ореха содержится порядка 300 мг белков.Повысить этот показатель взялись американские ученые, которые провели исследование и доказали безопасность и эффективность сублингвальной иммунотерапии. В течение пяти лет специалисты наблюдали за 48 пациентами, проходивших курс новой терапии. Впоследствии было установлено, что новый метод лечения позволил 67% пациентов увеличить порог аллергической реакции на арахис до 750 мг белка без критических проявлений, кроме того, 12 из 48 пациентов смогли легко перенести значительно более крупную дозу арахисового белка в 5000 мг.