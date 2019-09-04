Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев: «Я не позволю Илье обижать Алёну»

Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев недавно на Лобном месте заявил, что готов усыновить ребенка своей избранницы Алены Савкиной. Маленький Богдан, по его мнению, не будет нуждаться в мужском внимании, а документы - это только формальности. Мужчина отметил, что настроен он очень серьезно, а биологическому отцу Илье Яббарову ничего плохого не желает.Роман Макеев добавил, что не позволит Илье Яббарову оскорблять Алену Савкину и обвинять ее в алкоголизме. К мужчине возлюбленный Рапунцель относится спокойно и считает, что он может стать хорошим отцом. Тем не менее, проектант отмечает, что в случае такого отношения, он снова будет поднимать вопрос об усыновлении и не даст обидеть женщину, которую любит.