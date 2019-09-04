Актер Роман Маякин рассказал о причинах расставания с Еленой Кулевой





Примечательно, что Роман Маякин и Елена Кулева прожили вместе 11 лет. Более того, они растят совместного сына. Как вспоминает сам актер, с гражданской супругой его познакомила их общая подруга. При этом артист не уверен, что между ними произошло то, что называется любовью с первого взгляда, поскольку в момент знакомства Елена Кулева была замужем и воспитывала троих детей., - подчеркивает Маякин.На вопрос Бориса Корчевникова о том, почему актер так и не женился на матери своего ребенка официально, он ответил, что свадьба требовала от пары каких-то расходов, нести которые они не хотели., - признался собеседник. А вот причины разрыва Маякин объясняет довольно просто. По его словам, в один из моментов он просто начал двигаться в другом направлении, а его возлюбленная за ним не пошла.