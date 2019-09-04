Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель отказала Роману Макееву в усыновлении Богдана

Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель высказалась на тему усыновления ее ребенка Романом Макеевым. Звезда реалити отметила, что ее новый избранник все свои слова подкрепляет действиями, а потому про отцовство он не врет. Недавно на Лобном месте Макеев признался, что если Илья Яббаров будет вести себя по-хамски, он готов усыновить ребенка своей возлюбленной.Сама же Алена Рапунцель не против, что у Богдана появился отчим и даже готова согласиться на предложение возлюбленного, но при условии, что Илья Яббаров откажется от своего сына и совсем перестанет с ним общаться. Звезда реалити отметила, что сейчас с экс-избранником они все обговорили, она постоянно отсылает ему фото ребенка, они общаются.