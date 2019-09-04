Amazon тестирует уникальную систему оплаты товаров взмахом руки





Новая система основана на принципах бертильонажа и ближайшие месяцы опытная серия устройств поступит для испытаний в реальных магазинах. Такие терминалы оплаты должны появиться в магазинах крупной американской продуктовой сети Whole Foods. Уникальность системы заключается в том, что она не требует от покупателя никакого физического контакта со сканирующей поверхностью. Вместо этого специальные датчики и сенсоры сканируют форму и размер руки клиента. В самой компании утверждают, что точность сканирования системой руки человека на данный момент составляет 99,9999%, однако в будущем планируется повысить этот показатель в сто раз.Пока использовать новую систему могут лишь те клиенты компании, которые имеют зарегистрированные учетные записи с подпиской на Amazon Prime. Этой категории покупателей предоставят возможность просканировать свои руки через специальное устройство, после чего данные будут привязаны к действующим учетным записям, которые включают в себя информацию о дебетовых и кредитных картах.