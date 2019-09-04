Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина считает себя верной и порядочной женщиной

После расставания с Ильей Яббаровым участница проекта "Дом-2" Алена Савкина строит отношения с новым избранником Романом Макеевым. Хотя знакомы они недавно, Рапунцель-младшая уже готова выйти за мужчину замуж, стать ему надежным тылом, родить детей, любить его всю жизнь и поддерживать. Примечательно, что также девушка отзывалась и о саратовском шансонье.Тем не менее, Алена Савкина на своей странице в Instagram опубликовала ролик, где известный актер говорит, что ему нужна верная и порядочная женщина, какой себя и считает проектантка. Тем не менее, совсем недавно она заявляла, что только Илья Яббаров является единственным отцом ее сына Богдана, а уже сейчас готова на усыновление мальчика новым возлюбленным.