Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина считает себя верной и порядочной женщиной
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина попыталась оправдаться за критику со стороны ее экс-избранника Ильи Яббарова. В своем микроблоге в Instagram звезда реалити опубликовала видео, где известный актер рассказал, что ему нужна не красивая женщина, а верная и порядочная. Именно такой себя считает Рапунцель-младшая.
После расставания с Ильей Яббаровым участница проекта "Дом-2" Алена Савкина строит отношения с новым избранником Романом Макеевым. Хотя знакомы они недавно, Рапунцель-младшая уже готова выйти за мужчину замуж, стать ему надежным тылом, родить детей, любить его всю жизнь и поддерживать. Примечательно, что также девушка отзывалась и о саратовском шансонье.
Тем не менее, Алена Савкина на своей странице в Instagram опубликовала ролик, где известный актер говорит, что ему нужна верная и порядочная женщина, какой себя и считает проектантка. Тем не менее, совсем недавно она заявляла, что только Илья Яббаров является единственным отцом ее сына Богдана, а уже сейчас готова на усыновление мальчика новым возлюбленным.
После расставания с Ильей Яббаровым участница проекта "Дом-2" Алена Савкина строит отношения с новым избранником Романом Макеевым. Хотя знакомы они недавно, Рапунцель-младшая уже готова выйти за мужчину замуж, стать ему надежным тылом, родить детей, любить его всю жизнь и поддерживать. Примечательно, что также девушка отзывалась и о саратовском шансонье.
Тем не менее, Алена Савкина на своей странице в Instagram опубликовала ролик, где известный актер говорит, что ему нужна верная и порядочная женщина, какой себя и считает проектантка. Тем не менее, совсем недавно она заявляла, что только Илья Яббаров является единственным отцом ее сына Богдана, а уже сейчас готова на усыновление мальчика новым возлюбленным.