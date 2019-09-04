Экс-участнице проекта "Дом-2" Тате Блюменкранц теперь придется ждать алиментов от Валерия Блюменкранца

Экс-участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц не смог найти любовь в Периметре, после чего решил и вовсе покинуть шоу и найти себя в другой сфере. Проектант хотел работать ведущим на телевидении, но в Москве ему добиться успеха не удалось. Чтобы реализовать планы, экс-участнику реалити пришлось уехать обратно в Одессу, где он уже начал строить карьеру мечты.Тем не менее, бывшей жене Валерия Блюменкранца Тате теперь приходится ждать от него алиментов, ведь быстро заработать денег у мужчины не получилось. Чтобы не нуждаться в деньгах, бывшая звезда проекта "Дом-2" согласилась рекламировать еду, за что тут же попала под шквал критики со стороны поклонников.