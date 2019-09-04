Участников проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна и Дмитрия Дмитренко посадят на детектор лжи
Участники проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко и Иосиф Оганесян не могут помириться, а потому сядут на детектор лжи, чтобы доказать свою правоту. Проектанты будут отвечать на вопросы поклонников реалити-шоу.
Не так давно Иосиф Оганесян поссорился с Дмитрием Дмитренко, который, по его мнению, нарушает правила и отказывается обсуждать проблемы своей семьи с Ольгой Рапунцель на общем собрании. Более того, участник реалити недавно назвал Евгения Ромашова "хозяйкой", отказываясь выполнять его требования.
Тем не менее, Дмитрий Дмитренко посоветовал Иосифу Оганесяну заниматься своей семьей и научиться отвечать на претензии Александры Черно, вместо того, чтобы постоянно ссориться с коллегами. В своей семье мужчина считает себя хозяином и в праве решать, что и как обсуждать. А маленькой дочери Василисе, добавляет Дмитренко, нужна спокойная обстановка, а не нервные родители.
Теперь спор решит проверка обоих участников проекта "Дом-2" на детекторе лжи, где они обещают ответить честно на вопросы от поклонников реалити-шоу.
Не так давно Иосиф Оганесян поссорился с Дмитрием Дмитренко, который, по его мнению, нарушает правила и отказывается обсуждать проблемы своей семьи с Ольгой Рапунцель на общем собрании. Более того, участник реалити недавно назвал Евгения Ромашова "хозяйкой", отказываясь выполнять его требования.
Тем не менее, Дмитрий Дмитренко посоветовал Иосифу Оганесяну заниматься своей семьей и научиться отвечать на претензии Александры Черно, вместо того, чтобы постоянно ссориться с коллегами. В своей семье мужчина считает себя хозяином и в праве решать, что и как обсуждать. А маленькой дочери Василисе, добавляет Дмитренко, нужна спокойная обстановка, а не нервные родители.
Теперь спор решит проверка обоих участников проекта "Дом-2" на детекторе лжи, где они обещают ответить честно на вопросы от поклонников реалити-шоу.