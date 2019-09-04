Бари Алибасов пожаловался на угрозы расправы от Ольги Шукшиной





Ранее стало известно, что пожилая Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу практически сразу из аэропорта. В результате легендарная актриса несколько дней пробыла в клинике. Ее младшая дочь Ольга Шукшина при этом настаивает на том, чтобы мать развелась с Алибасовым. Дескать, Бари Каримович только порочит имя покойного отца и пользуется черным пиаром для своего обогащения. В новом выпуске популярного ток-шоу Ольга Шукшина и вовсе обвинила Алибасова в том, что ее мать угодила на больничную койку.Сам продюсер отвергает обвинения приемной дочери, более того, в проблемах со здоровьем Лидии Федосеевой-Шукшиной он обвинял ее саму. По мнению шоумена, Шукшина-младшая интересуется лишь наследством матери, которой есть что оставить детям после своей смерти. Кроме того, Алибасов вспомнил, как несколько дней назад падчерица позвонила ему и потребовала передать права на всю недвижимость знаменитой матери и наследие Василия Шукшина. В противном случае, утверждает знаменитость, она обещала его растоптать и размозжить, а также вылить столько грязи, что ему мало не покажется.