Исаак Калина выступил на заседании Клуба директоров школ России в рамках форума «Город образования»





В настоящее время столица заслуженно обладает статусом федерального лидера в отношении развития кадрового потенциала и преподавателей, и управленцев. Этот опыт необходимо транслировать на регионы нашей страны.Как напомнил Исаак Калина, сейчас все регионы нашей страны могут свободно получать доступ к большей части образовательных наработок российской столицы, которые размещены на портале «Школа большого города». В ходе своего выступления министр отметил, что в Москве уделяют большое внимание подбору директорских кадров и повышению их квалификации. Исаак Калина также предложил разработать механизм, с помощью которого региональные управленцы смогли бы присоединиться к московскому проекту «Управленческая среда».