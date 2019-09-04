Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров обвинил Алену Рапунцель в алкоголизме и проституции

Сейчас участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Алена Савкина строят свою личную жизнь, однако недавно бывший избранник снова раскритиковал бывшую избранницу за ее поведение. По словам саратовского шансонье, на Лобном месте он не выдержал морали в свою сторону от семейства Рапунцель и Татьяны Владимировны и посоветовал матери лучше следить за своей дочерью.Илья Яббаров высказался, что Татьяне Владимировне нужно провести лекцию своей дочери, как не пить алкоголь и не изменять, пока она живет в семье. Затем проектант обматерил родственников бывшей избранницы.