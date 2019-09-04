В Сети вспомнили о российском пикапе «Гренадер», разработанном НАМИ
Мало кто знает, но еще в девяностых годах прошлого столетия специалисты НАМИ разработали первый отечественный пикап, который, впрочем, так и не вошел в серию. Машину на базе УАЗ-452 с кузовом от модели Москвич-2335 тогда назвали «Гренадером».
Этот внедорожник был разработан сотрудниками НАМИ в сотрудничестве с инженерами АЗЛК. В основу машины положили шасси от известного многим россиянам УАЗа «Буханки», а вот кузов было решено позаимствовать у мелкосерийной модели Москвич-2335. Для создания пикапа «Гренадер» разработчики увеличили длину рамы шасси донора, доработать пришлось и вал. При этом в конструкции появилась дополнительная промежуточная опора, которая крепилась на поперечине рамы машины.
Под крышкой капота перспективной модели было решено установить 2,45-литровый 91-сильный атмосферный двигатель от Москвича. Более того, автомобиль получил увеличенный клиренс, трубчатую подножку, переделанную радиаторную решетку, обновленный внедорожный бампер и колеса с литыми дисками и резиной увеличенной размерности.
Впрочем, как и многие изобретения того периода, пикап «Гренадер» разработки НАМИ, остался невостребованным и так и не попал в серийное производство.
Этот внедорожник был разработан сотрудниками НАМИ в сотрудничестве с инженерами АЗЛК. В основу машины положили шасси от известного многим россиянам УАЗа «Буханки», а вот кузов было решено позаимствовать у мелкосерийной модели Москвич-2335. Для создания пикапа «Гренадер» разработчики увеличили длину рамы шасси донора, доработать пришлось и вал. При этом в конструкции появилась дополнительная промежуточная опора, которая крепилась на поперечине рамы машины.
Под крышкой капота перспективной модели было решено установить 2,45-литровый 91-сильный атмосферный двигатель от Москвича. Более того, автомобиль получил увеличенный клиренс, трубчатую подножку, переделанную радиаторную решетку, обновленный внедорожный бампер и колеса с литыми дисками и резиной увеличенной размерности.
Впрочем, как и многие изобретения того периода, пикап «Гренадер» разработки НАМИ, остался невостребованным и так и не попал в серийное производство.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:12