Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на здоровье





Здоровье актрисы, как признается она сама, подрывает напряженный рабочий график с бессонными ночами и постоянными перелетами. Более того, Екатерина Варнава утверждает, что времени на заботу о своем здоровье ей всегда категорически не хватало. Но винит знаменитость в этом всем не работу или график, а собственную безалаберность, сообщает «Телепрограмма».По утверждению Варнавы, нередко при появлении тех или иных проблем она прибегает к самолечению, чем только осложняет ситуацию. Впрочем, артистка понимает, что в мире есть немало профессий, которые намного сложнее, чем у нее, к примеру, шахтеры и врачи. Поэтому сравнивать тяжесть разных видов деятельности она бы не стала хотя бы из уважения к работникам указанных сфер. Работать артистом, убеждена телезвезда, куда приятней, чем часами стоять у операционного стола или рисковать своей жизнью в забое.