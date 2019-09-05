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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на здоровье

Актриса Екатерина Варнава пожаловалась, что она периодически сталкивается с проблемами со здоровьем. При этом, добавляет звезда популярного телешоу Comedy Woman, она часто злоупотребляет самолечением, чего делать не стоило бы.
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на здоровье

Здоровье актрисы, как признается она сама, подрывает напряженный рабочий график с бессонными ночами и постоянными перелетами. Более того, Екатерина Варнава утверждает, что времени на заботу о своем здоровье ей всегда категорически не хватало. Но винит знаменитость в этом всем не работу или график, а собственную безалаберность, сообщает «Телепрограмма».

По утверждению Варнавы, нередко при появлении тех или иных проблем она прибегает к самолечению, чем только осложняет ситуацию. Впрочем, артистка понимает, что в мире есть немало профессий, которые намного сложнее, чем у нее, к примеру, шахтеры и врачи. Поэтому сравнивать тяжесть разных видов деятельности она бы не стала хотя бы из уважения к работникам указанных сфер. Работать артистом, убеждена телезвезда, куда приятней, чем часами стоять у операционного стола или рисковать своей жизнью в забое.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:15

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