Ученые связали низкий уровень жизни с сердечной недостаточностью
Люди с низким уровнем жизни подвергаются наиболее высокому риску смерти от сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи из Университета Брауна (США), проанализировав качество жизни в наиболее бедных округах страны.
Связь между бедностью и статистикой смертности от сердечной недостаточности специалисты объясняют повышенным уровнем распространения ожирения и диабета. Именно эти заболевания, считают специалисты, являются самыми главными факторами риска развития нарушений в работе сердца, передает «ПолитРоссия».
Как утверждают ученые, неправильное питание, насыщенное жирными продуктами с высоким содержанием калорий – основная причина развития диабета и ожирения в округах страны с наиболее низким уровнем жизни населения. Эти два фактора неизменно сопровождают бедность и повышают риск смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего в ходе своего исследования американские специалисты провели анализ данных и 3100 округов Соединенных Штатов, обработав огромный массив информации.
По итогам этой работы было также отмечено, что физические нагрузки и сбалансированное питание помогают добиться существенного снижения указанных рисков.
Связь между бедностью и статистикой смертности от сердечной недостаточности специалисты объясняют повышенным уровнем распространения ожирения и диабета. Именно эти заболевания, считают специалисты, являются самыми главными факторами риска развития нарушений в работе сердца, передает «ПолитРоссия».
Как утверждают ученые, неправильное питание, насыщенное жирными продуктами с высоким содержанием калорий – основная причина развития диабета и ожирения в округах страны с наиболее низким уровнем жизни населения. Эти два фактора неизменно сопровождают бедность и повышают риск смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего в ходе своего исследования американские специалисты провели анализ данных и 3100 округов Соединенных Штатов, обработав огромный массив информации.
По итогам этой работы было также отмечено, что физические нагрузки и сбалансированное питание помогают добиться существенного снижения указанных рисков.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:51