Стало известно, о каких проблемах с организмом может рассказать лицо человека





К примеру, область вокруг глаз специалисты считают индикатором состояния щитовидной железы. Если веки припухли или наблюдается некоторая отечность, значит в работе главного органа эндокринной системы есть какие-то нарушения. Впрочем, эти же признаки могут оказаться еще и свидетельством почечной недостаточности, поэтому лучше всего не пренебрегать консультациями с опытными специалистами.Еще одним настораживающим симптомом в лице человека называют дергающееся веко. Утверждается, что подобный эффект проявляется при дефиците в организме магния. А вот наличие на лбу поперченных борозд говорит о нарушении в работе ЖКТ и системы пищеварения. Наличие вертикальных морщин на переносице специалисты связывают с проблемами печени или желчного пузыря.Крайне важен, отмечают врачи, и цвет лица человека. К примеру, зеленоватый или бледный оттенок – прямое свидетельство анемии, очень опасного состояния, которое требует немедленного вмешательства врачей. Красное лицо может говорить о гипертонии или развитии диабета. А вот посинение кончика носа связывают с нарушением функций легких или сердца, в то время как красный нос – свидетельство повышенного давления.