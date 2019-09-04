Магистр игры «Что? Где? Когда?» рассказал о причинах успеха передачи
Виктор Сиднев, являющийся магистром популярной телеигры «Что? Где? Когда?», рассказал о том, в чем состоит секрет успеха передачи. По словам опытного знатока, все дело в правдивости.
Одной из самых известных интеллектуальных игр в стране исполняется 44 года. За этот период было снято огромное количество выпусков передачи «Что? Где? Когда?», но и спустя столько лет зрители все равно любят шоу с нешуточной борьбой знатоков и телезрителей. Как считает магистр игры Виктор Сиднев, секрет успеха программы в ее правдивости, передает «ПолитЭксперт».
Сиднев подчеркивает, что является одним из старейших знатоков клуба «Что? Где? Когда?», поскольку принимает участие в играх уже более 40 лет. По его словам, проект стал огромной частью в его жизни – ведь за этот период в его семье даже родились и выросли дети. Наконец, добавляет известный общественник, игра по своей сути стала уникальной, а все попытки повторить нечто подобное в других странах закончились провалом. Немалую роль в успехе телеигры, уверен знаток, сыграл и гениальный режиссер этого проекта Владимир Ворошилов.
Одной из самых известных интеллектуальных игр в стране исполняется 44 года. За этот период было снято огромное количество выпусков передачи «Что? Где? Когда?», но и спустя столько лет зрители все равно любят шоу с нешуточной борьбой знатоков и телезрителей. Как считает магистр игры Виктор Сиднев, секрет успеха программы в ее правдивости, передает «ПолитЭксперт».
Сиднев подчеркивает, что является одним из старейших знатоков клуба «Что? Где? Когда?», поскольку принимает участие в играх уже более 40 лет. По его словам, проект стал огромной частью в его жизни – ведь за этот период в его семье даже родились и выросли дети. Наконец, добавляет известный общественник, игра по своей сути стала уникальной, а все попытки повторить нечто подобное в других странах закончились провалом. Немалую роль в успехе телеигры, уверен знаток, сыграл и гениальный режиссер этого проекта Владимир Ворошилов.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:41