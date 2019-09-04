Прохору Шаляпину стало плохо от новостей о смерти Цымбалюк
Как только СМИ запестрили пугающими заголовками о скоропостижной кончине работницы МХТ им. Чехова по фамилии Цымбалюк, огромное количество читателей бросились узнавать подробности, решив, что умерла ее почти однофамилица - украинская пианистка и возлюбленная Прохора Шаляпина. Дошли эти известия и до ее жениха, которому от таких сообщений стало плохо.
Как признается сам певец, для него огромное количество сообщений СМИ о смерти Цымбалюк стало настоящим шоком. «Захожу в Интернет и самое первое, что вижу – это сообщения о смерти. Мне в этот момент даже плохо стало, в глазах все помутнело и пробило в дрожь», - признается Прохор Шаляпин. По словам артиста, он долго не мог понять, что произошло, потому как только недавно виделся с возлюбленной и с ней все было в порядке.
А дальше, вспоминает эти неприятные мгновения своей жизни певец, начался настоящий ад. Его телефон буквально покраснел от шквала сообщений и звонков от людей, которые пытались узнать, что же произошло с пианисткой. «Я в какой-то момент почувствовал, что еще несколько мгновений и у меня случится удар. Даже врачей себе вызвал, поскольку состояние действительно было критическим», - сетует Шаляпин.
По его словам, он также пытался дозвониться своей пассии, однако ее телефон находился вне зоны доступа. А когда Цымбалюк-Романовская наконец сама дозвонилась и спросила о происходящем, признается артист, он от напряжения даже пустил слезу, сообщает портал «Дни.ру».
Как признается сам певец, для него огромное количество сообщений СМИ о смерти Цымбалюк стало настоящим шоком. «Захожу в Интернет и самое первое, что вижу – это сообщения о смерти. Мне в этот момент даже плохо стало, в глазах все помутнело и пробило в дрожь», - признается Прохор Шаляпин. По словам артиста, он долго не мог понять, что произошло, потому как только недавно виделся с возлюбленной и с ней все было в порядке.
А дальше, вспоминает эти неприятные мгновения своей жизни певец, начался настоящий ад. Его телефон буквально покраснел от шквала сообщений и звонков от людей, которые пытались узнать, что же произошло с пианисткой. «Я в какой-то момент почувствовал, что еще несколько мгновений и у меня случится удар. Даже врачей себе вызвал, поскольку состояние действительно было критическим», - сетует Шаляпин.
По его словам, он также пытался дозвониться своей пассии, однако ее телефон находился вне зоны доступа. А когда Цымбалюк-Романовская наконец сама дозвонилась и спросила о происходящем, признается артист, он от напряжения даже пустил слезу, сообщает портал «Дни.ру».