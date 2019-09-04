Прохору Шаляпину стало плохо от новостей о смерти Цымбалюк





Как признается сам певец, для него огромное количество сообщений СМИ о смерти Цымбалюк стало настоящим шоком., - признается Прохор Шаляпин. По словам артиста, он долго не мог понять, что произошло, потому как только недавно виделся с возлюбленной и с ней все было в порядке.А дальше, вспоминает эти неприятные мгновения своей жизни певец, начался настоящий ад. Его телефон буквально покраснел от шквала сообщений и звонков от людей, которые пытались узнать, что же произошло с пианисткой., - сетует Шаляпин.По его словам, он также пытался дозвониться своей пассии, однако ее телефон находился вне зоны доступа. А когда Цымбалюк-Романовская наконец сама дозвонилась и спросила о происходящем, признается артист, он от напряжения даже пустил слезу, сообщает портал «Дни.ру».