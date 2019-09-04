"Я верю, что так пища даже лучше переваривается": Американская модель Эшли Робертс рассказала об идеальной фигуре и пристрастии к пицце
Американская певица, танцовщица, хореограф, актриса и телеведущая Эшли Робертс отметила, что хочет иметь идеальную фигуру. Однако знаменитость рассказала, она не отказывается от любимой пищи и позволяет себе раз в неделю полакомиться пиццей.
Эшли Робертс обращает внимание на то, что все должно быть сбалансировано, так как крайности приводят к скорым срывам. Артистка отмечает: любимая еда не является для неё запретной, и она не ругает себя за её употребление, а просто с наслаждением ест то, что хочет. Танцовщица также подчеркнула особое пристрастие к пицце, информирует портал Argumenti.ru.
Эшли Робертс заявила, что во время поедания любимых блюд "получает удовольствие и отпускает все мысли". Она подытожила свои рассуждения словами: "Я верю, что так пища даже лучше переваривается".
Эшли Робертс обращает внимание на то, что все должно быть сбалансировано, так как крайности приводят к скорым срывам. Артистка отмечает: любимая еда не является для неё запретной, и она не ругает себя за её употребление, а просто с наслаждением ест то, что хочет. Танцовщица также подчеркнула особое пристрастие к пицце, информирует портал Argumenti.ru.
Эшли Робертс заявила, что во время поедания любимых блюд "получает удовольствие и отпускает все мысли". Она подытожила свои рассуждения словами: "Я верю, что так пища даже лучше переваривается".