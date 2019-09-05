Euro NCAP показал краш-тексты семи новинок автопрома





Такой результат стал поводом для гордости для производителя SsangYong, так как внедорожник Korando нового поколения - первая модель компании, который имеет столь высокий уровень безопасности. На авторынках Европы его базовая комплектация состоит из шести подушек, преднатяжителей всех ремней безопасности и системы автоторможения. Однако во всех сферах проверки баллы Korando были немного ниже, чем у шести оппонентов.Для Skoda Kamiq испытания прошли по усеченной программе. Хэтчбек Skoda Scala имеет одинаковую со Skoda Kamiq силовую структуру кузова и набор безопасности, в связи с чем Kamiq получил оценки по итогам испытаний родственной модели.Пять звезд прошлогодних тестов Euro NCAP получил Ford Focus, однако специалисты высказали недовольство низким уровнем защиты передних пассажиров при наезде сзади. В последующем производитель поработал над конструкцией передних подголовников, и показатели в этот раз выросли с 85% до 96%. Четверка немецких авто Audi A1, BMW Z4, Mercedes-Benz CLA и электрокар Mercedes-Benz EQC на краш-тесте не удивили, заработав максимальные пять звезд.