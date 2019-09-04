Звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова едва не довела себя до истощения
Российская актриса Анастасия Акатова поделилась собственными секретами стройности и красоты. Примечательно, что звезда сериала «Жуки» еще несколько лет тому назад отчаянно пыталась похудеть, чтобы получить роль. В итоге, как признается сама артистка, она едва не довела свой организм до истощения.
Как рассказывает Акатова, процессом сброса лишнего веса она однажды увлеклась настолько сильно, что начала делать это с некоторыми нарушениями правил. Так, вместо физических нагрузок и сбалансированного питания актриса вообще перестала принимать пищу. Ее дневной рацион в то время состоял лишь из небольшой порции творога и одного единственного яблока, сообщает портал «7дней». Разумеется, такой подход довольно быстро принес свои плоды – всего за пару месяцев Анастасия Акатова похудела сразу на 14 килограммов.
«Это был очень сложный период в моей жизни, я тогда так сильно похудела, что пришлось долго восстанавливаться. Почему-то решила, что лучшим способом немного похудеть будет отказаться от еды вообще. Я быстро худела, но мне все равно казалось, что я толстая. Все вокруг уже били тревогу, но никто не мог ничего со мной поделать», - признается знаменитость.
Как рассказывает Акатова, процессом сброса лишнего веса она однажды увлеклась настолько сильно, что начала делать это с некоторыми нарушениями правил. Так, вместо физических нагрузок и сбалансированного питания актриса вообще перестала принимать пищу. Ее дневной рацион в то время состоял лишь из небольшой порции творога и одного единственного яблока, сообщает портал «7дней». Разумеется, такой подход довольно быстро принес свои плоды – всего за пару месяцев Анастасия Акатова похудела сразу на 14 килограммов.
«Это был очень сложный период в моей жизни, я тогда так сильно похудела, что пришлось долго восстанавливаться. Почему-то решила, что лучшим способом немного похудеть будет отказаться от еды вообще. Я быстро худела, но мне все равно казалось, что я толстая. Все вокруг уже били тревогу, но никто не мог ничего со мной поделать», - признается знаменитость.