Звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова едва не довела себя до истощения





Как рассказывает Акатова, процессом сброса лишнего веса она однажды увлеклась настолько сильно, что начала делать это с некоторыми нарушениями правил. Так, вместо физических нагрузок и сбалансированного питания актриса вообще перестала принимать пищу. Ее дневной рацион в то время состоял лишь из небольшой порции творога и одного единственного яблока, сообщает портал «7дней». Разумеется, такой подход довольно быстро принес свои плоды – всего за пару месяцев Анастасия Акатова похудела сразу на 14 килограммов., - признается знаменитость.