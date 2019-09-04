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Звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова едва не довела себя до истощения

Российская актриса Анастасия Акатова поделилась собственными секретами стройности и красоты. Примечательно, что звезда сериала «Жуки» еще несколько лет тому назад отчаянно пыталась похудеть, чтобы получить роль. В итоге, как признается сама артистка, она едва не довела свой организм до истощения.
Звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова едва не довела себя до истощения

Как рассказывает Акатова, процессом сброса лишнего веса она однажды увлеклась настолько сильно, что начала делать это с некоторыми нарушениями правил. Так, вместо физических нагрузок и сбалансированного питания актриса вообще перестала принимать пищу. Ее дневной рацион в то время состоял лишь из небольшой порции творога и одного единственного яблока, сообщает портал «7дней». Разумеется, такой подход довольно быстро принес свои плоды – всего за пару месяцев Анастасия Акатова похудела сразу на 14 килограммов.

«Это был очень сложный период в моей жизни, я тогда так сильно похудела, что пришлось долго восстанавливаться. Почему-то решила, что лучшим способом немного похудеть будет отказаться от еды вообще. Я быстро худела, но мне все равно казалось, что я толстая. Все вокруг уже били тревогу, но никто не мог ничего со мной поделать», - признается знаменитость.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:44

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