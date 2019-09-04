Медики рассказали о способах отсрочить климакс





По словам специалистов, климакс может наступить и раньше характерного для этого периода возраста, чему способствуют неправильный образ жизни, вредные привычки, пренебрежительное отношение к здоровью в целом. А вот женщины, которые следуют рекомендациям врачей, заботятся о себе и состоянии своего организма, могут не только избежать ранней менопаузы, но и отсрочить ее. Нужно лишь с молодых лет придерживаться простых правил.Во-первых, советуют медики, желательно отказаться от спиртного, сигарет и других пагубных привычек, которые считаются главными врагами красоты и молодости. Кроме того, важно придерживаться правильного полноценного питания, чтобы организм не страдал от чрезмерной худобы или лишнего веса. Также важно поддерживать состояние иммунной системы на соответствующем уровне, даже прибегая к разного рода минеральным и витаминным комплексам.Напоминают медики и о важности занятий спортом, которые должны в обязательном порядке присутствовать в жизни каждого человека. Ходить в спортзал в этом случае рекомендуется не реже одного раза в неделю. Весьма полезными будут также пробежки или хотя бы прогулки на свежем воздухе.Избежать раннего наступления климакса поможет и длительное кормление грудью в период лактации. Еще женщинам важно избегать разнообразных стрессов и негативных эмоций, поскольку нервное истощение также нередко приводит к ранним проявлениям климакса.