"Начать брать мзду за прокат на нашем рынке": Сергей Безруков предложил ввести налог на прокат зарубежных фильмов





Сергей Безруков обратил внимание на ситуацию с российскими фильмами, которая по-прежнему сложная, невзирая на попытки его продвижения государственными чиновниками. Артист рассказал, что бывали ситуации, когда Министерство культуры пыталось договориться с прокатчиками о переносе дат зарубежных премьер во благо показа новых кинокартин России, если даты их совпадали. Знаменитость высказал собственное предложение на этот счет: "Если начать брать мзду за прокат на нашем рынке".Сергей Безруков считает, что телеканалы, в частности центральные, недостаточное количество времени уделяют российским театральным постановкам и продукции киноиндустрии.