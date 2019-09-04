"Начать брать мзду за прокат на нашем рынке": Сергей Безруков предложил ввести налог на прокат зарубежных фильмов
Российский актер театра и кино Сергей Безруков призвал поменять пути поддержки российского кинематографа. По мнению знаменитости, налог за трансляцию зарубежных премьер станет выходом из сложной ситуации с российской киноиндустрией.
Сергей Безруков обратил внимание на ситуацию с российскими фильмами, которая по-прежнему сложная, невзирая на попытки его продвижения государственными чиновниками. Артист рассказал, что бывали ситуации, когда Министерство культуры пыталось договориться с прокатчиками о переносе дат зарубежных премьер во благо показа новых кинокартин России, если даты их совпадали. Знаменитость высказал собственное предложение на этот счет: "Если начать брать мзду за прокат на нашем рынке".
Сергей Безруков считает, что телеканалы, в частности центральные, недостаточное количество времени уделяют российским театральным постановкам и продукции киноиндустрии.
Сергей Безруков обратил внимание на ситуацию с российскими фильмами, которая по-прежнему сложная, невзирая на попытки его продвижения государственными чиновниками. Артист рассказал, что бывали ситуации, когда Министерство культуры пыталось договориться с прокатчиками о переносе дат зарубежных премьер во благо показа новых кинокартин России, если даты их совпадали. Знаменитость высказал собственное предложение на этот счет: "Если начать брать мзду за прокат на нашем рынке".
Сергей Безруков считает, что телеканалы, в частности центральные, недостаточное количество времени уделяют российским театральным постановкам и продукции киноиндустрии.
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 17:01