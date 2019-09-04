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Андрей Ургант: «Мама у нас крепкая, это все старая закалка»

Андрей Ургант, сын народной артистки РСФСР Нины Ургант, поделился информацией о самочувствии пожилой знаменитости, которая отмечает 90-летний юбилей. По словам актера, старая закалка сделала маму очень крепкой женщиной.
Андрей Ургант: «Мама у нас крепкая, это все старая закалка»

По словам Андрея Львовича, чествовать именинницу будут по уже сложившейся традиции в узком семейном кругу. Сам он уже успел поздравить прославленную родительницу, планирует навестить бабушку и ее знаменитый внук, телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант. Также ожидаются гости из театра, в котором всю жизнь служила пожилая актриса. «Торт на торжестве будет обязательно», - приводит слова Андрея Урганта «Телепрограмма».

Как рассказывает актер, Нина Ургант, несмотря на преклонный возраст, чувствует себя отлично, находится в здравом уме и памяти. Впрочем, признается артист, с годами мама немного ослабела, однако все равно способна обслуживать себя самостоятельно. При этом, уверен Ургант-старший, его матери удается оставаться настолько крепкой здоровьем только благодаря старой закалке. «Мама у нас крепкая, это все старая закалка», - подчеркивает он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:49

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