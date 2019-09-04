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В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий

Группа астрономов под руководством доктора физических наук Энгин Келес сумела обнаружить в атмосфере одной из экзопланет калий. Сообщается, что это первый случай обнаружения элемента в атмосфере подобных космических тел.
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий

Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США). Само же открытие, которое специалисты называют прорывным в этой области, было сделано на Юпитер-подобной экзопланете с кодовым названием HD189733b.

Примечательно, что ученые еще два десятка лет тому назад предсказывали возможность обнаружения натрия и калия в атмосферах так называемых «горячих Юпитеров» - газообразных планет с температурой атмосферы в несколько тысяч градусов по шкале Кельвина, вращающихся в отдаленных звездных системах. И если обнаружить натрий удалось ранее с помощью наблюдений через технику с высоким разрешением даже в самых ранних исследованиях, найти признаки присутствия калия ученым не удавалось. Именно это и считалось одной из самых больших загадок в современной физике и химии атмосфер.

Сами ученые отмечают, что этим открытием им удалось сделать серьезный прорыв на пути к исследованиям атмосфер отдаленных экзопланет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:40

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