В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий





Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США). Само же открытие, которое специалисты называют прорывным в этой области, было сделано на Юпитер-подобной экзопланете с кодовым названием HD189733b.Примечательно, что ученые еще два десятка лет тому назад предсказывали возможность обнаружения натрия и калия в атмосферах так называемых «горячих Юпитеров» - газообразных планет с температурой атмосферы в несколько тысяч градусов по шкале Кельвина, вращающихся в отдаленных звездных системах. И если обнаружить натрий удалось ранее с помощью наблюдений через технику с высоким разрешением даже в самых ранних исследованиях, найти признаки присутствия калия ученым не удавалось. Именно это и считалось одной из самых больших загадок в современной физике и химии атмосфер.Сами ученые отмечают, что этим открытием им удалось сделать серьезный прорыв на пути к исследованиям атмосфер отдаленных экзопланет.