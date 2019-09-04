Певица Ханна раскрыла имя дочери в ее первый день рождения

В честь дня рождения дочери Ханна опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram праздничные фото, на которых она позирует с маленькой именинницей и своим мужем Павлом Курьяновым, более известным как Пашу. «Наша Адриана», - гласит подпись звезды под одним из этих снимков. Таким образом, имя годовалой дочки Ханны и Пашу фанаты знаменитой пары узнали лишь спустя год после ее рождения.Под этой публикацией многочисленные поклонники звездного семейства тут же оставили огромное количество комментариев с комплиментами и отметили, что родители подобрали для своей дочери прекрасное имя. «Очень красивое имя», «Прекрасное имя для девочки», «Такая же красивая, как и мама», - пишут подписчики артистки под ее постом.