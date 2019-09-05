Эксперты "Яндекс.Маркет" назвали пять популярнейших смартфонов в России





Лидирующую позицию занял гаджет производителя Xiaomi. Спросом у россиян пользовался телефон Redmi Note 7, стоимостью около 12 тысяч рублей. Второго места удостоился смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy A50, прайс которого составил не меньше 17 тысяч рублей. В тройке лидеров оказалось устройство корпорации Apple - iPhone XR, за который покупатель заплатит в районе 50 тысяч рублей.Четвертым в рейтинге, по версии "Яндекс.Маркета" стало устройство Samsung Galaxy S10e, приблизительная стоимость которого не меньше 38 тысяч рублей. Завершила ТОП-5 популярнейших гаджетов в августе 2019 - Xiaomi Redmi 7. Его прайс варьируется в районе 9-10 тысяч рублей.