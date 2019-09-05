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Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с 38-летием

Старший сын Александра Малинина, тоже известный артист Никита Малинин встретил 38-летие. В этой связи знаменитый отец решил оригинально поздравить наследника с днем рождения, опубликовав несколько архивных фото с ним и посвятив сыну стихи.
Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с 38-летием

На странице Александра Малинина появилась публикация, в которой певец показал архивные фотографии со своим сыном, молодым певцом, выпускником «Фабрики звезд» Никитой Малининым. Эту публикацию артист дополнил коротким стихотворением, которое посвятил наследнику.

Вместе с отцом поздравить Малинина-младшего решила и его сестра Устинья и даже мачеха Эмма Малинина. «Никита, обожаю тебя и сильно горжусь», - пишет на своей страничке Устинья, опубликовав совместное фото с братом.

Стоит напомнить, Никита Малинин стал первым сыном известного певца от брака со скрипачкой Инной Курочкиной. Также Малинин-старший воспитывает 19-летних близнецов Фрола и Устинью, рожденных от третьего брака с нынешней супругой Эммой Малининой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

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