Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с 38-летием

На странице Александра Малинина появилась публикация, в которой певец показал архивные фотографии со своим сыном, молодым певцом, выпускником «Фабрики звезд» Никитой Малининым. Эту публикацию артист дополнил коротким стихотворением, которое посвятил наследнику.Вместе с отцом поздравить Малинина-младшего решила и его сестра Устинья и даже мачеха Эмма Малинина., - пишет на своей страничке Устинья, опубликовав совместное фото с братом.Стоит напомнить, Никита Малинин стал первым сыном известного певца от брака со скрипачкой Инной Курочкиной. Также Малинин-старший воспитывает 19-летних близнецов Фрола и Устинью, рожденных от третьего брака с нынешней супругой Эммой Малининой.