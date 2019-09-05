Александр Малинин трогательно поздравил сына Никиту с 38-летием
Старший сын Александра Малинина, тоже известный артист Никита Малинин встретил 38-летие. В этой связи знаменитый отец решил оригинально поздравить наследника с днем рождения, опубликовав несколько архивных фото с ним и посвятив сыну стихи.
На странице Александра Малинина появилась публикация, в которой певец показал архивные фотографии со своим сыном, молодым певцом, выпускником «Фабрики звезд» Никитой Малининым. Эту публикацию артист дополнил коротким стихотворением, которое посвятил наследнику.
Вместе с отцом поздравить Малинина-младшего решила и его сестра Устинья и даже мачеха Эмма Малинина. «Никита, обожаю тебя и сильно горжусь», - пишет на своей страничке Устинья, опубликовав совместное фото с братом.
Стоит напомнить, Никита Малинин стал первым сыном известного певца от брака со скрипачкой Инной Курочкиной. Также Малинин-старший воспитывает 19-летних близнецов Фрола и Устинью, рожденных от третьего брака с нынешней супругой Эммой Малининой.
На странице Александра Малинина появилась публикация, в которой певец показал архивные фотографии со своим сыном, молодым певцом, выпускником «Фабрики звезд» Никитой Малининым. Эту публикацию артист дополнил коротким стихотворением, которое посвятил наследнику.
Вместе с отцом поздравить Малинина-младшего решила и его сестра Устинья и даже мачеха Эмма Малинина. «Никита, обожаю тебя и сильно горжусь», - пишет на своей страничке Устинья, опубликовав совместное фото с братом.
Стоит напомнить, Никита Малинин стал первым сыном известного певца от брака со скрипачкой Инной Курочкиной. Также Малинин-старший воспитывает 19-летних близнецов Фрола и Устинью, рожденных от третьего брака с нынешней супругой Эммой Малининой.