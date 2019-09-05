Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения

По словам телеведущего, он пришел поздравить бабушку с 90-летием и провел с ней довольно забавный разговор., - в шутку посетовал телеведущий.Актерская карьера народной артистки Нины Ургант началась еще в пятидесятых годах в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, где она с успехом исполнила множество ролей. Невзирая на столь почтенный возраст, артистка все еще находится в отличной форме. Впрочем, несколько лет тому назад появились сообщения о том, что бабушка Ивана Урганта страдает болезнью Паркинсона, однако все равно не теряет бодрости духа.