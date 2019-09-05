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Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения

Сегодня народная артистка РСФСР Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты ее внук, известный шоумен и телеведущий Иван Ургант решил рассказать своим подписчикам в Instagram, как пытался поздравить знаменитую родственницу.
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения

По словам телеведущего, он пришел поздравить бабушку с 90-летием и провел с ней довольно забавный разговор. «Я ей, главное говорю, Нина, ты будешь краситься? У тебя все-таки день рождения! А она мне: Ванечка, иди-ка ты в ...», - в шутку посетовал телеведущий.

Актерская карьера народной артистки Нины Ургант началась еще в пятидесятых годах в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, где она с успехом исполнила множество ролей. Невзирая на столь почтенный возраст, артистка все еще находится в отличной форме. Впрочем, несколько лет тому назад появились сообщения о том, что бабушка Ивана Урганта страдает болезнью Паркинсона, однако все равно не теряет бодрости духа.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00

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