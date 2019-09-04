Профессор МГУ оценила идею о 4-дневной рабочей неделе в России
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил переход России на четырехдневную рабочую неделю. С тех пор в экспертной и политической среде эта идея обсуждается все чаще. Свою оценку подобной перспективе для издания «Nation News» дала профессор МГУ Риорита Колосова.
По словам Колосовой, инициатива перевода страны на четырехдневную рабочую неделю является объективным трендом нынешнего времени. Более того, эксперт считает, что в подобном графике люди смогут работать более интенсивно. «Тенденция началась еще со времен Тейлора, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов. Еще тогда ученые зафиксировали рост производительности труда. И продолжается это все время. К примеру, в Германии рабочая неделя всего 29 часов», - подчеркнула научный руководитель кафедры экономики труда одного из лучших вузов страны.
При этом, подчеркивает Колосова, властям придется предусмотреть варианты реализации этой идеи. Придется тщательно проработать сценарии для каждой из отраслей. Потребуют решения и другие вопросы, в том числе экономические и социальные. Существуют, к примеру, непрерывные производства, где придется полностью перестроить организацию труда персонала, подчеркнула она.
По словам Колосовой, инициатива перевода страны на четырехдневную рабочую неделю является объективным трендом нынешнего времени. Более того, эксперт считает, что в подобном графике люди смогут работать более интенсивно. «Тенденция началась еще со времен Тейлора, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов. Еще тогда ученые зафиксировали рост производительности труда. И продолжается это все время. К примеру, в Германии рабочая неделя всего 29 часов», - подчеркнула научный руководитель кафедры экономики труда одного из лучших вузов страны.
При этом, подчеркивает Колосова, властям придется предусмотреть варианты реализации этой идеи. Придется тщательно проработать сценарии для каждой из отраслей. Потребуют решения и другие вопросы, в том числе экономические и социальные. Существуют, к примеру, непрерывные производства, где придется полностью перестроить организацию труда персонала, подчеркнула она.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:54