Профессор МГУ оценила идею о 4-дневной рабочей неделе в России





По словам Колосовой, инициатива перевода страны на четырехдневную рабочую неделю является объективным трендом нынешнего времени. Более того, эксперт считает, что в подобном графике люди смогут работать более интенсивно., - подчеркнула научный руководитель кафедры экономики труда одного из лучших вузов страны.При этом, подчеркивает Колосова, властям придется предусмотреть варианты реализации этой идеи. Придется тщательно проработать сценарии для каждой из отраслей. Потребуют решения и другие вопросы, в том числе экономические и социальные. Существуют, к примеру, непрерывные производства, где придется полностью перестроить организацию труда персонала, подчеркнула она.