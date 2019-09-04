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Ученые: плесень на продуктах безвредна для человека

Нередко на просроченных продуктах начинает появляться плесень, что заставляет людей избавляться от, как им кажется, опасной для здоровья еды. Однако, как утверждают американские ученые, плесень на продуктах является совершенно безвредной для человека.

Появление на тех или иных продуктах пушистых образований свидетельствует лишь о готовности плесени к дальнейшему размножению. В этом случае миллиарды спор гриба готовы к переносу в более благоприятную среду для размножения и репродукции. Внешне плесень в таком случае очень похожа на распушенную губку, поскольку в природе она должна распространяться под воздействием ветра, словно одуванчик.

Ученые из США при этом уверены, что плесень имеет огромное экологическое значение для человечества, более того, она не представляет для здоровья совершенно никакой опасности. При этом они подчеркивают, что к отдельным разновидностям плесневых грибов следует все же относиться с осторожностью, поскольку они способны приводить к упадку сил и вызывать аллергии у людей с ослабленным иммунитетом. Но во всех остальных случаях споры плесени не просто безвредны, а еще и играют важную роль в приготовлении целого ряда напитков и продуктов питания, вроде пива, вина, хлеба, сыра и прочих.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:35

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