Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев пожалел Ольгу Бузову, затравленную в Сети из-за беременности Насти Костенко
Выпускник «Дома-2» Рустам Солнцев пожалел Ольгу Бузову, терроризированную в соцсетях из-за второго интересного положения Анастасии Костенко. По мнению эпатажного шоумена, поющая телеведущая тоже хотела простого женского счастья, но ей не повезло.
Не секрет, что новость о том, что Настя Костенко и Дмитрий Тарасов ждут появления на свет второго общего ребенка, буквально «взорвала» Сеть. Вот только мало кто сейчас думает о радостном событии в жизни парочки, ведь большинство интересует «несчастная судьба» Ольги Бузовой. Что почувствовала звезда «Дома-2», когда узнала, что экс-супруг через несколько месяцев снова станет папой – именно этот вопрос волнует фолловеров.
Сама Бузова до сих пор не прокомментировала сообщение о том, что Тарасов и Костенко ждут второго малыша, равно как и не реагирует на саркастические высказывания хейтеров под своими публикациями в соцсетях. Вот только недоброжелателей это не останавливает, ведь они буквально «засыпали» Ольгу нелицеприятными комментариями, в которых пытаются «уколоть» ее.
Между тем, экс-герой «Дома-2» Рустам Солнцев, который очень хорошо знает Бузову, считает, что певица такого отношения к себе попросту не заслужила. В Сети появилось короткое интервью с шоуменом, в котором он попытался поддержать Ольгу.
По словам Солнцева, ему известно, что Бузова очень хотела детей от Тарасова.
К слову, Рустам не только пожелал Бузовой детей, но и посоветовал ей закрыть на время комментарии в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.
Не секрет, что новость о том, что Настя Костенко и Дмитрий Тарасов ждут появления на свет второго общего ребенка, буквально «взорвала» Сеть. Вот только мало кто сейчас думает о радостном событии в жизни парочки, ведь большинство интересует «несчастная судьба» Ольги Бузовой. Что почувствовала звезда «Дома-2», когда узнала, что экс-супруг через несколько месяцев снова станет папой – именно этот вопрос волнует фолловеров.
Сама Бузова до сих пор не прокомментировала сообщение о том, что Тарасов и Костенко ждут второго малыша, равно как и не реагирует на саркастические высказывания хейтеров под своими публикациями в соцсетях. Вот только недоброжелателей это не останавливает, ведь они буквально «засыпали» Ольгу нелицеприятными комментариями, в которых пытаются «уколоть» ее.
Между тем, экс-герой «Дома-2» Рустам Солнцев, который очень хорошо знает Бузову, считает, что певица такого отношения к себе попросту не заслужила. В Сети появилось короткое интервью с шоуменом, в котором он попытался поддержать Ольгу.
По словам Солнцева, ему известно, что Бузова очень хотела детей от Тарасова.
«Она даже принимала терапию для того, чтобы эти дети появились», - заявил Солнцев.
К слову, Рустам не только пожелал Бузовой детей, но и посоветовал ей закрыть на время комментарии в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.