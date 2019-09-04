"Я люблю её не за возраст, а потому что она такая": Максим Галкин рассказал, почему любит Аллу Пугачеву
В аккаунте Instagram Аллы Пугачевой и её семейства, который ведут поклонники, был опубликован видеоролик, где Максим Галкин рассказывает, за что любит свою супругу.
В шоу Басты Максим Галкин отметил собственную любовь лишь к одному человеку - к своей жене. По словам знаменитости, они живут вместе с Аллой Пугачевой с 2001 года, а их бракосочетание было еще в 2011 году. Артист акцентирует внимание на том, что ему безразлична их разница в возрасте: "Я люблю её не за возраст, а потому что она такая".
Максим Галкин рассказал, что "между ними было то прекрасное, что может быть между двумя влюбленными людьми". Супруг Пугачевой также подчеркнул: их совместные дети родились вследствие счастливого брака.
В шоу Басты Максим Галкин отметил собственную любовь лишь к одному человеку - к своей жене. По словам знаменитости, они живут вместе с Аллой Пугачевой с 2001 года, а их бракосочетание было еще в 2011 году. Артист акцентирует внимание на том, что ему безразлична их разница в возрасте: "Я люблю её не за возраст, а потому что она такая".
Максим Галкин рассказал, что "между ними было то прекрасное, что может быть между двумя влюбленными людьми". Супруг Пугачевой также подчеркнул: их совместные дети родились вследствие счастливого брака.