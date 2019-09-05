Дана Борисова не смогла сказать, в каком классе учится ее дочь

Все началось с простой шутки в Stories, во время которой Дана Борисова решила поинтересоваться у своих подписчиков в социальной сети Instagram, похожа ли она на мать пятиклассницы. Примечательно, что первой на это заявление отреагировала сама Полина, которую обидела такая неточность., - подчеркнула девочка.Извиняться перед расстроенной дочерью Борисова не стала. В любом случае, публичных извинений никто не услышал. Зато свой пост она продолжила, заявив, что она «оказывается, мама ученицы шестого класса».Стоит напомнить, что ранее юная Полина обижалась на знаменитую мать из-за того, что она не уделяет ей достаточно времени. Кроме всего прочего, школьница утверждала, что не хотела бы идти по стопам родительницы и точно остановит свой выбор на непубличной профессии.