Дана Борисова не смогла сказать, в каком классе учится ее дочь
Известная российская телеведущая Дана Борисова после реабилитации сумела наконец наладить отношения со своей дочерью Полиной. Не так давно они даже отправились в семейный морской круиз. Однако недавно знаменитость снова расстроила дочь, не сумев вспомнить, в каком именно классе учится 12-летняя Полина.
Все началось с простой шутки в Stories, во время которой Дана Борисова решила поинтересоваться у своих подписчиков в социальной сети Instagram, похожа ли она на мать пятиклассницы. Примечательно, что первой на это заявление отреагировала сама Полина, которую обидела такая неточность. «Обидно, когда твоя мама не знает, в каком классе ты учишься», - подчеркнула девочка.
Извиняться перед расстроенной дочерью Борисова не стала. В любом случае, публичных извинений никто не услышал. Зато свой пост она продолжила, заявив, что она «оказывается, мама ученицы шестого класса».
Стоит напомнить, что ранее юная Полина обижалась на знаменитую мать из-за того, что она не уделяет ей достаточно времени. Кроме всего прочего, школьница утверждала, что не хотела бы идти по стопам родительницы и точно остановит свой выбор на непубличной профессии.
Все началось с простой шутки в Stories, во время которой Дана Борисова решила поинтересоваться у своих подписчиков в социальной сети Instagram, похожа ли она на мать пятиклассницы. Примечательно, что первой на это заявление отреагировала сама Полина, которую обидела такая неточность. «Обидно, когда твоя мама не знает, в каком классе ты учишься», - подчеркнула девочка.
Извиняться перед расстроенной дочерью Борисова не стала. В любом случае, публичных извинений никто не услышал. Зато свой пост она продолжила, заявив, что она «оказывается, мама ученицы шестого класса».
Стоит напомнить, что ранее юная Полина обижалась на знаменитую мать из-за того, что она не уделяет ей достаточно времени. Кроме всего прочего, школьница утверждала, что не хотела бы идти по стопам родительницы и точно остановит свой выбор на непубличной профессии.