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Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая

У родителя известнейшей российской артистки и звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой возникли небольшие проблемы с законом. Сообщается, что на протяжении уже нескольких лет Игорь Бузов не платит налоги, и именно поэтому сейчас мужчину разыскивает налоговая инспекция.

Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей. Фискальные органы даже пригрозили Игорю Бузову, что привлекут его к ответственности.

Пока сложно сказать, у родителя Бузовой появились серьезные финансовые проблемы, или он просто не обращает внимания на всевозможные предупреждения налоговой. Дело в том, что мужчина отказывается как-либо комментировать свое материальное положение, сообщает «СтарХит».

Нужно сказать, что саму Ольгу Бузову не единожды «отчитывали» интернет-пользователи за то, что ее отец, в отличие от матери, выходит в свет в достаточно неприглядном виде. Некоторые фолловеры даже советовали поющей телеведущей наконец-то прикупить новый гардероб родственнику.
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая

Вот только все советы и высказывания читателей относительно Игоря Дмитриевича Бузова его звездная наследница всегда игнорирует. Правда, как бы не «отчитывали» Ольгу ее недоброжелатели, артистка всегда старается помогать своим родителям.

Так, к примеру, несколько лет назад Бузова приобрела для родственников недвижимость в своем родном городе Санкт-Петербурге. На то время квартира артистке обошлась в 16 миллионов рублей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:14

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