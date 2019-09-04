Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
У родителя известнейшей российской артистки и звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой возникли небольшие проблемы с законом. Сообщается, что на протяжении уже нескольких лет Игорь Бузов не платит налоги, и именно поэтому сейчас мужчину разыскивает налоговая инспекция.
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей. Фискальные органы даже пригрозили Игорю Бузову, что привлекут его к ответственности.
Пока сложно сказать, у родителя Бузовой появились серьезные финансовые проблемы, или он просто не обращает внимания на всевозможные предупреждения налоговой. Дело в том, что мужчина отказывается как-либо комментировать свое материальное положение, сообщает «СтарХит».
Нужно сказать, что саму Ольгу Бузову не единожды «отчитывали» интернет-пользователи за то, что ее отец, в отличие от матери, выходит в свет в достаточно неприглядном виде. Некоторые фолловеры даже советовали поющей телеведущей наконец-то прикупить новый гардероб родственнику.
Вот только все советы и высказывания читателей относительно Игоря Дмитриевича Бузова его звездная наследница всегда игнорирует. Правда, как бы не «отчитывали» Ольгу ее недоброжелатели, артистка всегда старается помогать своим родителям.
Так, к примеру, несколько лет назад Бузова приобрела для родственников недвижимость в своем родном городе Санкт-Петербурге. На то время квартира артистке обошлась в 16 миллионов рублей.
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей. Фискальные органы даже пригрозили Игорю Бузову, что привлекут его к ответственности.
Пока сложно сказать, у родителя Бузовой появились серьезные финансовые проблемы, или он просто не обращает внимания на всевозможные предупреждения налоговой. Дело в том, что мужчина отказывается как-либо комментировать свое материальное положение, сообщает «СтарХит».
Нужно сказать, что саму Ольгу Бузову не единожды «отчитывали» интернет-пользователи за то, что ее отец, в отличие от матери, выходит в свет в достаточно неприглядном виде. Некоторые фолловеры даже советовали поющей телеведущей наконец-то прикупить новый гардероб родственнику.
Вот только все советы и высказывания читателей относительно Игоря Дмитриевича Бузова его звездная наследница всегда игнорирует. Правда, как бы не «отчитывали» Ольгу ее недоброжелатели, артистка всегда старается помогать своим родителям.
Так, к примеру, несколько лет назад Бузова приобрела для родственников недвижимость в своем родном городе Санкт-Петербурге. На то время квартира артистке обошлась в 16 миллионов рублей.