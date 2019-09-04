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Porsche Taycan показали на фото перед официальным дебютом во Франкфурте

В Сети опубликована серия «тизерных» изображений грядущего электрического спорткара Porsche Taycan. Новинку таким образом частично рассекретили еще до ее официальной презентации, которая должна пройти в рамках франкфуртского автосалона.
Porsche Taycan показали на фото перед официальным дебютом во Франкфурте

Вот уже несколько месяцев компания Porsche проводит дорожные тесты первых прототипов нового спорткара Taycan. Теперь же компания постепенно начала снимать со своей долгожданной новинки маскировку. На опубликованных в Сети изображениях показан не весь кузов первого в истории марки электромобиля, однако некоторые элементы в его дизайне все же перестали быть загадкой.

На этих снимках, к примеру, можно подробно рассмотреть задние габаритные огни и полосу LED-света, которая проходит горизонтально через всю заднюю дверь машины. Здесь же показаны блоки головной оптики новинки с блоком ДХО и несколькими дополнительными светодиодными линиями. Рассекречены на снимках и формы боковых зеркал грядущего дебютанта. К слову, наличия зеркал в традиционном смысле в этой модели никто не ожидал, поскольку существовала версия, что они будут заменены камерами, как это реализовано у конкурирующих Honda E и Audi e-tron.

Напомним, электрический спорткар Porsche Taycan будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 592 лошадиные силы, обеспечивающими впечатляющую разгонную динамику. Автономный запас хода новинки предположительно составит 500 километров.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:03

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