Из-за прибытия Анастасии Волочковой в Санкт-Петербург на московском вокзале движение было парализовано
В Instagram Stories Анастасия Волочкова поделилась кадрами того, как ее встретили поклонники на московском вокзале в Санкт-Петербурге. Мужской голос за кадра сообщил, что из-за прибытия знаменитой балерины движение было парализовано.
Сегодня Анастасия Волочкова сообщила своим поклонникам, что прибыла в родной и любимый Санкт-Петербург для творческой встречи. Недавно в Instagram Stories знаменитость опубликовала видео, на котором видно, как ее встретили фанаты. Видео снимал неизвестный мужчина, который комментировал происходящее. Сначала он показал Анастасию Волочкову в длинном платье с ярким принтом и букетом белых роз в руках.
Потом оператор сообщил, что из-за прибытия знаменитой балерины на вокзал в Санкт-Петербурге движение было парализовано ее фанатами и показал, сколько людей пришли поприветствовать танцовщицу. Также мужчина назвал Анастасию Волочкову настоящим петербургским солнцем, чем сильно ее рассмешил.
Сегодня Анастасия Волочкова сообщила своим поклонникам, что прибыла в родной и любимый Санкт-Петербург для творческой встречи. Недавно в Instagram Stories знаменитость опубликовала видео, на котором видно, как ее встретили фанаты. Видео снимал неизвестный мужчина, который комментировал происходящее. Сначала он показал Анастасию Волочкову в длинном платье с ярким принтом и букетом белых роз в руках.
Потом оператор сообщил, что из-за прибытия знаменитой балерины на вокзал в Санкт-Петербурге движение было парализовано ее фанатами и показал, сколько людей пришли поприветствовать танцовщицу. Также мужчина назвал Анастасию Волочкову настоящим петербургским солнцем, чем сильно ее рассмешил.