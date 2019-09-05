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Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя страница"

Расследованием таинственной смерти группы экспедиторов под руководством Дятлова занялось русско-немецкое видеоагентство Ruptly, запустив проект "Дневник группы Дятлова: последняя страница". Работа посвящена 60-летию гибели уральских туристов.
Видеоагентство Ruptly запустило проект "Дневник группы Дятлова: последняя страница"

Основу проекта составили: реальный дневник группы Дятлова, личные снимки и записи экспедиторов. С их помощью любой желающий сможет пройти маршрут туристов до места, где погибли участники похода.

Динара Токтосунова, глава Ruptly, заявила о том, что были собраны все версии случившегося, и пользователям предоставится выбор той, которая, по их мнению, наиболее вероятна. Пройденный путь туристов и место трагедии были запечатлены на видео. В работе был задействован дрон. Корреспонденты опросили местных жителей, экспертов и следователей.

Причиной гибели экспедиции под управлением Игоря Дятлова стала неопытность и сход снежной лавины. Такой вывод был сделан Следственным комитетом. Специалистами были проанализированы погодные условия той местности, и они заключили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе Уральских гор, где произошла трагедия, был циклон. В связи с этим были сильные снегопады, ураганный ветер и понижение температуры до -40 градусов.

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Общество
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 02:01

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