Уфолог нашел в кратерах Марса два корабля инопланетян





Об этой находке уфолог поспешил рассказать через свой официальный сайт. Как утверждает Скотт Уоринг, его внимание во время изучения новой серии снимков NASA привлекли две странные структуры, в результате у него появилось предположение о том, что скорее всего эти два сооружения могут быть кораблями представителей внеземной цивилизации, которые сели как раз в центре марсианских кратеров., - заявил Уоринг, добавив, что другие эксперты, возможно, сочтут эти изображения обычными тенями. При этом уфолог добавляет, что на показанных им изображениях точно видно, что речь идет о двух реальных объектах, которые скрываются в глубине кратеров Марса.