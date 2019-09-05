Уфолог нашел в кратерах Марса два корабля инопланетян
Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг во время изучения очередной серии снимков Марса сделал новое громкое открытие. По словам исследователя, на отдельных фотографиях поверхности планеты он обнаружил в кратерах сразу два корабля инопланетян.
Об этой находке уфолог поспешил рассказать через свой официальный сайт. Как утверждает Скотт Уоринг, его внимание во время изучения новой серии снимков NASA привлекли две странные структуры, в результате у него появилось предположение о том, что скорее всего эти два сооружения могут быть кораблями представителей внеземной цивилизации, которые сели как раз в центре марсианских кратеров.
«Можно увидеть черный блеск этих объектов. Один из кораблей обладает круглыми формами, а купол у каждого из них менее толстый и по форме напоминает панцирь черепахи. Полагаю, оба этих корабля могут включиться и взмыть ввысь в любой момент», - заявил Уоринг, добавив, что другие эксперты, возможно, сочтут эти изображения обычными тенями. При этом уфолог добавляет, что на показанных им изображениях точно видно, что речь идет о двух реальных объектах, которые скрываются в глубине кратеров Марса.
Об этой находке уфолог поспешил рассказать через свой официальный сайт. Как утверждает Скотт Уоринг, его внимание во время изучения новой серии снимков NASA привлекли две странные структуры, в результате у него появилось предположение о том, что скорее всего эти два сооружения могут быть кораблями представителей внеземной цивилизации, которые сели как раз в центре марсианских кратеров.
«Можно увидеть черный блеск этих объектов. Один из кораблей обладает круглыми формами, а купол у каждого из них менее толстый и по форме напоминает панцирь черепахи. Полагаю, оба этих корабля могут включиться и взмыть ввысь в любой момент», - заявил Уоринг, добавив, что другие эксперты, возможно, сочтут эти изображения обычными тенями. При этом уфолог добавляет, что на показанных им изображениях точно видно, что речь идет о двух реальных объектах, которые скрываются в глубине кратеров Марса.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:02