Григорий Лепс рассказал об отказах Аллы Пугачевой от дуэта с ним





Как признался Григорий Лепс, он давно мечтает выйти на сцену и спеть дуэтом с Аллой Пугачевой, если она сумеет найти для этого время, передает «Телепрограмма». Кроме того, артист даже пытается найти для знаменитой певицы достойное музыкальное произведение, потому что последние предложенные варианты Примадонне не понравились. При этом, подчеркивает исполнитель, Алла Пугачева сегодня фактически возглавляет старую гвардию популярных артистов, упомянув в этом контексте находящегося сейчас в больнице Александра Розенбаума и покойного Иосифа Кобзона.В беседе с журналистами музыкант также прокомментировал молодое поколение на отечественной эстраде, признавшись, что ему очень нравится Полина Гагарина, которая, к слову, уже согласилась спеть с ним дуэтом. Однако реализации этого плана придется немного подождать, поскольку артист недавно перенес две операции на голосовых связках и на данный момент проходит реабилитационный восстановительный период.