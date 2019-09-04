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Эксперты раскрыли способы снизить риски старения кожи после загара

Итальянские специалисты рассказали о том, какие меры помогут сохранить молодость кожи, снизив риски ее старения после загара. Эти же способы, отмечают эксперты, позволяют обезопасить кожу от развития новообразований.

Довольно часто в конце летнего сезона люди сталкиваются с такими неприятными проявлениями, как ожоги, пятна и шелушение кожи. Если вовремя не принять соответствующие меры, повышается риск преждевременного старения кожных покровов. Как утверждают специалисты, если во время принятия солнечных ванн кожа была хорошо защищена от вредоносного воздействия ультрафиолетовых лучшей, то ее верхний слой всегда останется увлажненным и здоровым. В итоге человек добьется красивого загара без вреда. Для этого достаточно обеспечить микрогидратацию, воспользоваться легким скрабом и маслами на основе витаминов группы Е. Оптимальным вариантом называют кокосовое и аргановое масла.

Если же идеальный уход коже обеспечен не был, потребуются чуть более радикальные методы. Речь об использовании профессионального скраба с гиалуроновой кислотой, который помогает добиться однородности кожных покровов и обеспечит их здоровым блеском. Пятна на коже можно удалить с помощью среднего или поверхностного пилинга, а вот при ожогах восстановить здоровье эпидермиса помогут лишь профессиональные процедуры с использованием лазера и средств, богатых витаминами В3, В5 и Е.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:27

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