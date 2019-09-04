Путешествия назвали лучшей альтернативой сексу
Как оказалось, у секса все же может быть достойная альтернатива. Специалисты одного из австралийских туристических сервисов провели исследование, по итогам которого было установлено, что огромное количество людей готовы променять секс на такую альтернативу, как путешествия.
Эксперты попросили пользователей сервиса ответить на вопрос о том, какое из занятий доставляет им наибольшее удовольствие. Как выяснилось, лидерство в опросе принадлежит вовсе не сексу, поскольку 57% респондентов отдали предпочтение путешествиям. В то же самое время, секс как главное удовольствие в жизни назвали всего 25% опрошенных. Еще 7% остановили свой выбор на занятиях спортом, а веселье и вечеринки выбрали 6% участников опроса.
Кроме всего прочего, стало известно, что чаще всего предпочтение путешествию вместо секса отдают именно женщины. В таковых пристрастиях признались 69% участниц исследования, в то время как доля любителей путешествовать среди мужчин составляет лишь 45%.
Примечательно, что это уже не первая исследовательская работа, которая показала подобные результаты. Годом ранее сотрудники туристической компании также выяснили, что подавляющее большинство молодых людей выбирают вместо секса путешествия.
Эксперты попросили пользователей сервиса ответить на вопрос о том, какое из занятий доставляет им наибольшее удовольствие. Как выяснилось, лидерство в опросе принадлежит вовсе не сексу, поскольку 57% респондентов отдали предпочтение путешествиям. В то же самое время, секс как главное удовольствие в жизни назвали всего 25% опрошенных. Еще 7% остановили свой выбор на занятиях спортом, а веселье и вечеринки выбрали 6% участников опроса.
Кроме всего прочего, стало известно, что чаще всего предпочтение путешествию вместо секса отдают именно женщины. В таковых пристрастиях признались 69% участниц исследования, в то время как доля любителей путешествовать среди мужчин составляет лишь 45%.
Примечательно, что это уже не первая исследовательская работа, которая показала подобные результаты. Годом ранее сотрудники туристической компании также выяснили, что подавляющее большинство молодых людей выбирают вместо секса путешествия.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:40