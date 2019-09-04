Путешествия назвали лучшей альтернативой сексу





Эксперты попросили пользователей сервиса ответить на вопрос о том, какое из занятий доставляет им наибольшее удовольствие. Как выяснилось, лидерство в опросе принадлежит вовсе не сексу, поскольку 57% респондентов отдали предпочтение путешествиям. В то же самое время, секс как главное удовольствие в жизни назвали всего 25% опрошенных. Еще 7% остановили свой выбор на занятиях спортом, а веселье и вечеринки выбрали 6% участников опроса.Кроме всего прочего, стало известно, что чаще всего предпочтение путешествию вместо секса отдают именно женщины. В таковых пристрастиях признались 69% участниц исследования, в то время как доля любителей путешествовать среди мужчин составляет лишь 45%.Примечательно, что это уже не первая исследовательская работа, которая показала подобные результаты. Годом ранее сотрудники туристической компании также выяснили, что подавляющее большинство молодых людей выбирают вместо секса путешествия.