Елена Малышева рассказала, как сбросить избыточный вес за две недели





Елена Малышева подчеркнула, что с годами в организме у женщин неизбежно происходят процессы, связанные с увеличением веса. Она также назвала беременность и климакс главными периодами набора массы тела.По словам Елены Малышевой, набор веса у женщин является замкнутым кругом. В организме происходит сокращение траты энергии и уровня гормонов, который отвечает за снижение чувства голода. Тем временем, гормон кортизол, ответственный за стресс, и гормон аппетита повышаются. Как следствие, происходит большее потребление пищи, чем необходимо.Елена Малышева заявила, что избыточный вес "не останется на всю жизнь", если соблюдать определенные правила. В этом случае килограммы будут уходить уже через пару недель. Врач порекомендовала правильно питаться 3-4 раза в сутки с калорийностью 1,2 тысячи килокалорий. Медик также посоветовала как можно больше двигаться.