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Елена Малышева рассказала, как сбросить избыточный вес за две недели

Российская телеведущая, врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева провела лекцию в павильоне "Здоровая Москва" в сквере "Надежда". На её выступлении присутствовали больше 250 человек. Она рассказала об отличительных чертах похудения у женщин и дала рекомендации, как сбросить избыточный вес.
Елена Малышева рассказала, как сбросить избыточный вес за две недели

Елена Малышева подчеркнула, что с годами в организме у женщин неизбежно происходят процессы, связанные с увеличением веса. Она также назвала беременность и климакс главными периодами набора массы тела.

По словам Елены Малышевой, набор веса у женщин является замкнутым кругом. В организме происходит сокращение траты энергии и уровня гормонов, который отвечает за снижение чувства голода. Тем временем, гормон кортизол, ответственный за стресс, и гормон аппетита повышаются. Как следствие, происходит большее потребление пищи, чем необходимо.

Елена Малышева заявила, что избыточный вес "не останется на всю жизнь", если соблюдать определенные правила. В этом случае килограммы будут уходить уже через пару недель. Врач порекомендовала правильно питаться 3-4 раза в сутки с калорийностью 1,2 тысячи килокалорий. Медик также посоветовала как можно больше двигаться.

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Общество
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 22:00

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