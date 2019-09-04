Стефания Маликова посетила презентацию Яны Рудковской на фестивале моды Vogue

Стефания Маликова часто надевает вещи, которые придумала сама, а также она посещает модные тусовки. Девушка любит демонстрировать свои работы в социальных сетях и мечтает стать знаменитым дизайнером. Недавно дочка Дмитрия Маликова опубликовала видео в Instagram, которое уже просмотрели более 64 000 пользователей Сети. На кадрах Стефания Маликова обнимает Яну Рудковскую в тот момент, когда их фотографируют представители прессы. Дочка музыканта сообщила, что побывала на фестивале моды Vogue Fashion’s Night Out и презентации горнолыжной коллекции супруги Евгения Плющенко. Для мероприятия она выбрала нежно-голубые брюки, коричневую футболку и черный кожаный пиджак.В комментарии к посту она написала на английском языке, что золото - это новый черный. Подписчики оставили множество комплиментов Стефании Маликовой. Многие отметили, что для выхода в свет девушка выбрала очень стильный образ.