Lexus представила обновленные кроссоверы RX350, RX350L и RX450





Так, обновленный среднеразмерный кроссовер Lexus RX350 компания оценила в 44,1 тысячу долларов или 2,96 миллиона рублей. А вот его удлиненная версия RX350L обойдется покупателям чуть дороже – 47,3 тысячи долларов (3,17 миллиона рублей). В модификации F Sport данный автомобиль будет доступен в рознице с ценником от 47 950 долларов. Самой дорогой окажется версия F Sport Perfomance, за которую официальные дилеры марки попросят 50 350 долларов.Сообщается, что новые кроссоверы этой серии отличаются от нынешних сородичей по модельному ряду сразу несколькими измененными элементами внешности, ставшие визуализацией фирменного «чистого дизайна». Наконец, пересмотрели дизайнеры марки и цветовую палитру для кузовов новинок, добавив два дополнительных оттенка.Кроме того, инженеры компании внесли модификации и в подвеску автомобилей, повысив тем самым отзывчивость рулевого колеса и добившись некоторого снижения крена кузова в виражах. Обещают в Lexus и заметное снижение уровня шума при движении в новых RX350, RX350L и RX450, что обусловлено перенастроенными амортизаторами.