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Razer представила первые в мире игровые ультрабуки Blade Stealth

Компания Razer на выставке IFA 2019 представила обновленную линейку компактных ноутбуков Blade Stealth, которые называет первыми в мире игровыми ультрабуками. Устройства созданы на основе процессоров Intel 10-го поколения, а за обработку графики в них отвечают видеокарты GeForce GTX 1650 от Nvidia.
Razer представила первые в мире игровые ультрабуки Blade Stealth

По своим габаритным размерам Razer Blade Stealth нового поколения действительно стали чуть более компактными. При этом показатели производительности этих устройств в играх существенно повысились. Кроме всего прочего, компания также представила новую комплектацию ноутбуков Mercury White в оригинальном цвете и с большей автономностью, но с несколько заниженной вычислительной мощностью.

Вся линейка получила 13,3-дюймовые дисплеи с разрешением матрицы 1080р или 2160р. 2К-дисплеи появятся только в модификациях с наиболее топовой начинкой. В продажу новые ноутбуки от лидера игровой индустрии поступят уже в конце текущего месяца в Канаде и США по цене от 1 500 долларов США. В остальные страны поставки ноутбуков Razer Blade Stealth нового поколения начнутся немного позднее.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:03

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