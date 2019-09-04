Razer представила первые в мире игровые ультрабуки Blade Stealth
Компания Razer на выставке IFA 2019 представила обновленную линейку компактных ноутбуков Blade Stealth, которые называет первыми в мире игровыми ультрабуками. Устройства созданы на основе процессоров Intel 10-го поколения, а за обработку графики в них отвечают видеокарты GeForce GTX 1650 от Nvidia.
По своим габаритным размерам Razer Blade Stealth нового поколения действительно стали чуть более компактными. При этом показатели производительности этих устройств в играх существенно повысились. Кроме всего прочего, компания также представила новую комплектацию ноутбуков Mercury White в оригинальном цвете и с большей автономностью, но с несколько заниженной вычислительной мощностью.
Вся линейка получила 13,3-дюймовые дисплеи с разрешением матрицы 1080р или 2160р. 2К-дисплеи появятся только в модификациях с наиболее топовой начинкой. В продажу новые ноутбуки от лидера игровой индустрии поступят уже в конце текущего месяца в Канаде и США по цене от 1 500 долларов США. В остальные страны поставки ноутбуков Razer Blade Stealth нового поколения начнутся немного позднее.
По своим габаритным размерам Razer Blade Stealth нового поколения действительно стали чуть более компактными. При этом показатели производительности этих устройств в играх существенно повысились. Кроме всего прочего, компания также представила новую комплектацию ноутбуков Mercury White в оригинальном цвете и с большей автономностью, но с несколько заниженной вычислительной мощностью.
Вся линейка получила 13,3-дюймовые дисплеи с разрешением матрицы 1080р или 2160р. 2К-дисплеи появятся только в модификациях с наиболее топовой начинкой. В продажу новые ноутбуки от лидера игровой индустрии поступят уже в конце текущего месяца в Канаде и США по цене от 1 500 долларов США. В остальные страны поставки ноутбуков Razer Blade Stealth нового поколения начнутся немного позднее.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:03