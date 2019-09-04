Razer представила первые в мире игровые ультрабуки Blade Stealth





По своим габаритным размерам Razer Blade Stealth нового поколения действительно стали чуть более компактными. При этом показатели производительности этих устройств в играх существенно повысились. Кроме всего прочего, компания также представила новую комплектацию ноутбуков Mercury White в оригинальном цвете и с большей автономностью, но с несколько заниженной вычислительной мощностью.Вся линейка получила 13,3-дюймовые дисплеи с разрешением матрицы 1080р или 2160р. 2К-дисплеи появятся только в модификациях с наиболее топовой начинкой. В продажу новые ноутбуки от лидера игровой индустрии поступят уже в конце текущего месяца в Канаде и США по цене от 1 500 долларов США. В остальные страны поставки ноутбуков Razer Blade Stealth нового поколения начнутся немного позднее.