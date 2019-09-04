Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуться в Периметр ради Ольги Рапунцель

Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский после ухода с реалити так и не смог наладить свою личную жизнь. Шоумен женился, но супруга Катя Богданова покинула его и живет сейчас со своим бывшим избранником. Тем не менее, экс-проектант признался, что до сих пор вспоминает свои отношения с коллегой Ольгой Рапунцель и даже намерен вернуться в Периметр ради нее.Николай Должанский добавил, что страсть между ними была, он любил Рапунцель, и она отвечала ему взаимностью. Более того, на Сейшельских островах их до сих пор считают мужем и женой. Шоумена вовсе не смущает. что Ольга Рапунцель замужем и воспитывает дочь, он намерен снова добиваться ее симпатии.